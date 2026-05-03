Juventus Verona streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Domenica 3 maggio 2026 alle ore 18 si svolge la partita tra Juventus e Verona all’Allianz Stadium di Torino. La gara è valida per la 35ª giornata della Serie A 2025-2026. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione, con le formazioni ufficiali che sono state rese note prima del calcio d’inizio.

Juventus Verona streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. JUVENTUS VERONA STREAMING TV – Oggi, domenica 3 maggio 2026, alle ore 18 Juventus e Verona scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 35esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Verona in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Juventus e Verona sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.🔗 Leggi su Tpi.it

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