Verona Napoli streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Oggi alle 18, allo stadio Bentegodi di Verona, si gioca la partita tra Verona e Napoli, valida per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming e in tv, con le formazioni ufficiali che saranno annunciate prima del calcio d’inizio. La partita coinvolge le due squadre impegnate nel campionato italiano di massima serie.

VERONA NAPOLI STREAMING TV – Oggi, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 18 Verona e Napoli scendono in campo allo stadio Bentegodi di Verona, partita valida per la 27esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Verona Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: La partita di Serie A tra Verona e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Verona Napoli è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 28 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Tpi.it

