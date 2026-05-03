Juventus-Verona oggi | dove vederla in tv e in streaming gratis?

Oggi alle 18 si disputa la partita tra Juventus e Verona, un incontro importante per i bianconeri che cercano di ottenere il quarto posto in classifica, obiettivo che consentirebbe di qualificarsi alla Champions League. La sfida si svolge allo stadio di casa della Juventus e sarà trasmessa in diretta in televisione e in streaming gratuito. L’evento è seguito da molti tifosi e appassionati di calcio, interessati a conoscere l’esito del match.

di Edoardo D'Amato Oggi alle ore 18 si gioca Juventus-Verona, gara fondamentale per i bianconeri per conquistare il quarto posto, che significa Champions League. Dopo il pareggio del Como contro il Napoli e in vista della delicata sfida tra Roma e Fiorentina, il match dell’Allianz Stadium potrebbe rappresentare un punto di svolta favorevole ai bianconeri. Dove vedere la partita? In questo articolo vi daremo tutte le informazioni su come seguire il match in tv e in streaming. Vedremo anche quali sono le ultime news Juventus in vista della sfida. Segui Juventus-Verona live sulle pagine di Juventus News 24. Juventus-Verona oggi: dove vederla?. Nella Serie A 2025-26 fa capolino la sfida Juventus-Verona.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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