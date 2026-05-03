Juventus-Verona | dove vedere la sfida e il palinsaggio di Serie A

Domani si disputerà la partita tra Juventus e Verona, con la sfida che si terrà in serata. La partita sarà visibile in diretta streaming su piattaforme autorizzate e trasmessa anche sui canali televisivi dedicati alla Serie A. La Juventus cercherà di superare la difesa compatta del Verona, che ha dimostrato solidità nelle ultime gare. La partita rappresenta uno degli appuntamenti principali del weekend calcistico italiano.

? Cosa scoprirai Dove trovi lo streaming per seguire la sfida Juventus-Verona?. Come farà la Juventus a scardinare la difesa compatta del Verona?. Quali sono gli orari esatti di tutti i match di domenica?. Cosa cambierà in classifica dopo il trittico di partite del weekend?.? In Breve Bologna-Cagliari alle 12:30 e Sassuolo-Milan alle 15:00 su DAZN 1.. Inter-Parma chiude la giornata domenicale 3 maggio alle 20:45 su DAZN 1.. Juventus-Verona visibile sui canali Calcio, 4K, 251 e piattaforma NOW.. Sfida inserita nel trentacinquesimo turno tra 1 e 4 maggio 2026.. La Juventus affronta il Verona alle ore 18:00 di questa domenica 3 maggio 2026, inserendosi nel cuore del trentacinquesimo turno di Serie A che vede il campionato scorrere tra venerdì 1 maggio e lunedì 4 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Juventus-Genoa 2-0: gol e highlights | Serie A

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