Juventus Torino Under 16 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Nella giornata di oggi si è disputata la partita tra le squadre Under 16 di Juventus e Torino, valida per il ritorno degli ottavi di finale del campionato 202526. La partita è stata seguita in tempo reale, con dettagli sulla cronaca, il tabellino, eventuali moviole e il risultato finale. La sfida ha visto entrambe le formazioni impegnate in un confronto deciso dai minuti finali.

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver vinto l’andata per 2-0, ospita il Torino nella gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale del campionato. segue LIVE il match. Juventus Torino Under 16 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 15:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Torino Under 16: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Torino Under 16: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: .🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Notizie correlate Leggi anche: Torino Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Under 16, Torino-Juventus 0-2: i granata si compattano, ma Pamè ha la meglio; Tabellino partita Bologna vs Torino. Pagelle Torino Juventus Under 16: riscatto Pamé, Ghiotto in versione assistman, Deniz entra bene -VOTIPagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l'andata degli ottavi di finale del campionato 2025/26 ... juventusnews24.com torino juventus under 16Torino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi - https://www.zonacalciofaidate.it/p=631240 - facebook.com facebook La #JUVENTUS #UNDER16 ha battuto il #Torino nell'andata degli ottavi di finale I voti ai protagonisti del match x.com