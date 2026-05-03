Juventus Torino Under 16 5-1 LIVE | Cotrone firma la doppietta!

Nella partita valida per gli ottavi di finale del campionato Under 16 202526, la squadra di casa ha vinto con un risultato di 5-1 contro la squadra ospite. Cotrone ha segnato due gol, contribuendo alla vittoria della sua formazione. La cronaca si è svolta seguendo gli sviluppi sul campo, con il tabellino che registra i marcatori e gli eventi principali del match. La partita si è conclusa con il risultato finale di 5-1.

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver vinto l’andata per 2-0, batte il Torino nella gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale del campionato. ha seguito il match. Juventus Torino Under 16 5-1: sintesi e moviola. 77? GOL DELLA JUVE- Cotrone si fa trovare pronto e sotto porta mette lo zampino, doppietta nel giro di 3 minuti 74? POKER JUVE- Cotrone riceve solissimo, punta e salta secco Pellicanò e deposita in rete. Gara ufficialmente chiusa 68? BERTHE CHE CHIUSURA – Santagata lanciato in profondità da Freguglia, Berthe legge ed in scivolata ferma tutto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 16 5-1 LIVE: Cotrone firma la doppietta! Notizie correlate Juventus Carrarese Under 16 6-1 LIVE: Cotrone sigla il sesto gol!Tonali Juventus, tutti i dettagli del colpo (im)possibile: il Newcastle lo lascerà partire solo di fronte a questa offerta. Juventus Spezia Under 16 5-1 LIVE: Salvai vicino alla doppietta!di Fabio ZaccariaJuventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Under 16, Torino-Juventus 0-2: i granata si compattano, ma Pamè ha la meglio; Tabellino partita Bologna vs Torino. Juventus Torino Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Pagelle Torino Juventus Under 16: riscatto Pamé, Ghiotto in versione assistman, Deniz entra bene -VOTIPagelle Torino Juventus Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l'andata degli ottavi di finale del campionato 2025/26 ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER16 ospita il #Torino per gli ottavi di ritorno Segui qui il live del match x.com 6º posto per le nostre Under 17 al torneo di Mappano in cui hanno partecipato Juventus Women, Torino FC, Accademia Torino, Atalanta, Genoa, Brescia e Ivrea. #anconawomen #chebelloè - facebook.com facebook