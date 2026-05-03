Juventus Torino Under 16 5-1 LIVE | Cotrone firma la doppietta!

Da juventusnews24.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per gli ottavi di finale del campionato Under 16 202526, la squadra di casa ha vinto con un risultato di 5-1 contro la squadra ospite. Cotrone ha segnato due gol, contribuendo alla vittoria della sua formazione. La cronaca si è svolta seguendo gli sviluppi sul campo, con il tabellino che registra i marcatori e gli eventi principali del match. La partita si è conclusa con il risultato finale di 5-1.

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16, dopo aver vinto l’andata per 2-0, batte il Torino nella gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale del campionato. ha seguito il match. Juventus Torino Under 16 5-1: sintesi e moviola. 77? GOL DELLA JUVE- Cotrone si fa trovare pronto e sotto porta mette lo zampino, doppietta nel giro di 3 minuti 74? POKER JUVE- Cotrone riceve solissimo, punta e salta secco Pellicanò e deposita in rete. Gara ufficialmente chiusa 68? BERTHE CHE CHIUSURA – Santagata lanciato in profondità da Freguglia, Berthe legge ed in scivolata ferma tutto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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