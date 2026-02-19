Juventus Spezia Under 16 5-1 LIVE | Salvai vicino alla doppietta!

La Juventus Under 16 ha battuto lo Spezia 5-1 nella partita della diciottesima giornata del campionato 202526. Salvai ha segnato due gol, avvicinandosi alla doppietta. La squadra di casa ha dominato dall’inizio, con un’attaccante che ha aperto le marcature dopo pochi minuti. Lo Spezia ha tentato di reagire, ma ha trovato una difesa compatta e un portiere attento. La partita si è svolta al Juventus Training Center, davanti a un pubblico di tifosi locali. La gara si è conclusa con un risultato netto.

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Modena in trasferta ospita lo Spezia nella gara valevole per la diciottesima giornata di campionato, si rigioca dopo il 4-1: segue LIVE il match. Juventus Spezia Under 16 5-1: sintesi e moviola. 38? Poco al termine della prima frazione, i ragazzi di Gridel non intendono abbassare i ritmi 34? PARATONA SU SALVAI- Azione meravigliosa della Juve, Pipitò appoggia di tacco e Salvai calcia all’incrocio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Spezia Under 16 5-1 LIVE: Salvai vicino alla doppietta! Juventus Spezia Under 16 1-0 LIVE: Salvai la sblocca su punizione!La Juventus Under 16 ha battuto lo Spezia 1-0 grazie a un gol di Salvai su punizione. Pagelle Juventus Spezia Under 16: gioia Salvai, Balbo in gol, Tufaro spumeggiante – VOTISalvai si diverte contro lo Spezia Under 16, segnando il gol della vittoria; il suo entusiasmo contagia la squadra. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Infortunio dell'arbitro e sospensione forzata: il match sarà da ripetere; Pianeta Aquilotti: i risultati delle formazioni nazionali - Spezia Calcio; Ritorno degli ottavi di finale per U16 e U15; Under 16 Serie A-B – Risultati 17° giornata e classifiche aggiornate. juventus spezia under 16Juventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com Pagelle Juventus Spezia Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciottesima giornata del campionato 2025/26Pagelle Juventus Spezia Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciottesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Spezia Under 15: i voti ... juventusnews24.com Il recupero fra #JUVENTUS #UNDER16 e #Spezia Segui qui il live del match facebook La #JUVENTUS #UNDER15 ne rifila 7 allo #Spezia Le analisi sul match x.com