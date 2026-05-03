Juventus Torino Under 16 2-1 LIVE | fine primo tempo rimonta bianconera Ai granata serve un’impresa

La partita tra Juventus e Torino Under 16 si è conclusa con un punteggio di 2-1 a favore dei bianconeri, al termine del primo tempo. La Juventus ha effettuato una rimonta, mentre per il Torino si prospetta una sfida difficile per qualificarsi ai quarti di finale del campionato 202526. È in corso la cronaca live dell'incontro, che vede entrambe le squadre impegnate nel ritorno degli ottavi.

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