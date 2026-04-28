Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE | fine primo tempo vantaggio di misura dei bianconeri

Al termine del primo tempo, la partita tra Torino e Juventus Under 16 si trova sul punteggio di 0-1 in favore dei bianconeri. La sfida, valida per gli ottavi di finale del campionato 202526, è stata aggiornata con moviola, tabellino e cronaca in tempo reale. I giovani calciatori si affrontano sul campo, con la squadra torinese che cerca di recuperare lo svantaggio prima del secondo tempo.

di Fabio Zaccaria Torino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato al Robaldo di Torino) – La Juventus Under 16, dopo aver perso l’ultima del girone con la Sampdoria, è ospite del Torino nella gara valevole per gli ottavi di finale di andata del campionato: segue LIVE il match. Torino Juventus Under 16 0-1: sintesi e moviola. 40? FINE PRIMO TEMPO 36? TIRO SAMA’ – Grande giocata del terzino che finta il cross, manda a terra un avversario e calcia verso la porta: il suo destro fa la barba al palo 34? TENSIONI IN CAMPO – Sale il...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE: fine primo tempo, vantaggio di misura dei bianconeri Notizie correlate Torino Juventus Under 16 0-1 LIVE: fine primo tempo, bianconeri in vantaggioTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Torino Juventus Under 17 0-1 LIVE: fine primo tempo, bianconeri in vantaggio grazie a Santa Mariadi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Torino-Juventus maggio 2026: biglietti in vendita; Tabellino partita Torino vs Juventus; Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche; Under 17 Serie A e B, big match nel Girone A: il Genoa ospita il Torino campione d’Italia. Torino Juventus Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTorino Juventus Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Sampdoria Juventus Under 16 4-1, vittoria roboante contro i bianconeri: il riassunto della garaSampdoria Juventus Under 16 finisce sul risultato di 4-1! Grande prova di forza a Bogliasco per i giovani blucerchiati. Il racconto della partita La Juventus Under 16 chiude il girone qualificatorio c ... sampnews24.com Il weekend delle giovanili del #Torino: al 94' arriva il pass per l'Under 17, che vola ai playoff. Domani l'Under 16 gioca gli ottavi scudetto contro la #Juventus #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo: - facebook.com facebook UFFICIALE | Under 15 A-B La Juventus U15 affronterà il Torino negli ottavi di finale x.com