Juventus | preparazione per la prossima sfida

La Juventus si sta allenando in vista della partita di Serie A contro il Verona. La squadra ha svolto sessioni di allenamento tese a perfezionare tattiche e condizione fisica, con alcuni giocatori che hanno partecipato alle esercitazioni regolarmente. La seduta si è concentrata su esercitazioni di possesso palla e strategie offensive, mentre il tecnico ha deciso di monitorare attentamente le condizioni dei giocatori in vista dell'incontro.

La Juventus si prepara alla sfida di Serie A contro il Verona con alcune indicazioni ormai abbastanza chiare sulle scelte di Luciano Spalletti, che dovrebbe confermare l’impianto visto nelle ultime uscite, puntando su equilibrio e continuità in una partita considerata importante nella corsa alla Champions League. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: preparazione per la prossima sfida Watch JUVENTUS TRAINING ahead of the Roma clash! Notizie correlate Milan: preparazione per la prossima sfidaIl Milan si prepara ad affrontare il Sassuolo nella 34ª giornata di Serie A con l’obiettivo di blindare definitivamente la qualificazione in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Juve, preparazione estiva lunga 31.000 km. Derby d’Italia con l’Inter in Australia; Milan, la dirigenza al completo segue l'allenamento in vista della Juve; ? Juventus: le condizioni di Vlahovic e Holm in vista del Milan; Le ultime sugli infortunati in casa Juve: Thuram lavora a parte, Yildiz parzialmente in gruppo. Juventus-Verona, i pullman delle squadre sono arrivati all'Allianz Stadium16:46 - Juventus e Hellas Verona sono arrivate all’Allianz Stadium per giocarsi la sfida di Serie A di questa sera. 16:30 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale ... tuttojuve.com Juventus-Verona, verso il fischio d'inizio del match16:30 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Hellas Verona, match valido per il 35° turno del campionato di serie A. I bianconeri scendono in campo all'Allianz ... tuttojuve.com YILDIZ c'è e andiamo a prenderci il terzo posto #juventus #YILDIZ #UCL facebook Jonathan David starts for Juventus against Hellas Verona! #CanMNT x.com