Juventus Next Gen Vis Pesaro | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live

Nella partita di primo turno dei playoff di Serie C 202526, Juventus Next Gen ha affrontato la Vis Pesaro. La sfida è stata segnata da momenti chiave e decisioni arbitrali che hanno influito sull’andamento dell’incontro. Durante la partita sono stati mostrati cartellini e sono stati rivisti alcuni episodi tramite la moviola. Il risultato finale, il tabellino e la cronaca dettagliata sono disponibili per analizzare ogni fase del match.

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