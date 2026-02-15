Ravenna Juventus Next Gen LIVE | sintesi moviola risultato cronaca e tabellino

La partita tra Ravenna e Juventus Next Gen si è giocata a causa di una decisione del campo che ha portato i giovani bianconeri a scendere in campo per la 27ª giornata di Serie C 202526. La sfida si è conclusa con un risultato combattuto e un match ricco di emozioni, che ha visto entrambe le squadre impegnate in continui tentativi di conquistare i tre punti.

Ravenna Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di Serie C 202526. Dopo le vittorie contro Pineto e Torres, la Juventus Next Gen torna in campo per la sfida in trasferta contro il Ravenna: l’obiettivo è conquistare un’altra vittoria che sarebbe molto preziosa. Ravenna Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 14.30 Migliore in campo Juve: a fine primo tempo PAGELLE. Ravenna Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali ULTIME NOTIZIE SERIE C .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ravenna Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, risultato, cronaca e tabellino Ternana Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Gubbio Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie C | Dove vedere Ravenna-Juventus Next Gen; Ravenna F.C. – Juventus Next Gen: possibili modifiche alla viabilità; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Ravenna-Juventus Next Gen; Ravenna F.C. – Juventus Next Gen: possibili modifiche alla viabilità domenica 15 febbraio. Ravenna-Juve Next Gen: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CBrambilla vuole dare continuità alle prestazioni e agli ultimi risultati per confermarsi nelle prime posizioni ... tuttosport.com Next Gen | Ravenna-Juventus, i convocati di BrambillaL'elenco dei convocati della Juventus Next Gen scelto da mister Brambilla per la gara contro il Ravenna e reso noto dal club bianconero L'articolo NEXT GEN | Ravenna-Juventus, i convocati di Brambilla ... msn.com (La Stampa) "Alle 14:30 Ravenna-Juventus NextGen, i bianconeri 4°sfidano la 2°in campionato" ow.ly/VLxQ50Yg3br x.com (La Stampa) "Alle 14:30 Ravenna-Juventus NextGen, i bianconeri 4°sfidano la 2°in campionato" https://ow.ly/zB0T50Yg3bt facebook