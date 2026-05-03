Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE | le formazioni ufficiali

Oggi si gioca il primo turno dei playoff di Serie C 202526 tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro. La partita è segnata dall'attenzione di tifosi e appassionati, che seguono con interesse le formazioni ufficiali e i dettagli sulle modalità di svolgimento. La sfida si svolgerà in diretta, con aggiornamenti su moviola, risultati e cronaca, offrendo un quadro completo dell'incontro.

di Luca Fioretti Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il primo turno dei playoff di Serie C 202526. La Juventus Next Gen scende in campo questa sera contro la Vis Pesaro per il primo turno dei playoff di Serie C 2025-26. I bianconeri hanno a disposizione due risultati su tre per passare il turno. Juventus Next Gen Vis Pesaro 0-0: sintesi e moviola. Migliore in campo Juventus Next Gen: a fine primo tempo PAGELLE. Juventus Next Gen Vis Pesaro 0-0: risultato e tabellino. Juventus Next Gen: Mangiapoco; Savio, Scaglia F., Gil Puche; Deme, Macca, Faticanti, Pagnucco; Anghelè, Licina; Guerra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: le formazioni ufficiali Notizie correlate Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: Licina titolaredi Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Juventus Next Gen Vis Pesaro 0-0 LIVE: fischio d’inizio al Moccagattadi Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Playoff Serie C | Ufficiali data e orario di Juventus Next Gen-Vis Pesaro; Juventus Next Gen-Vis Pesaro: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streaming; Dove vedere Juventus Next Gen-Vis Pesaro in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Playoff Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Vis Pesaro. Juventus Next Gen-Vis Pesaro, le formazioni ufficiali: le scelte di Brambilla e StelloneTutto pronto al Stadio Giuseppe Moccagatta per il primo turno dei playoff di Serie C tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro. Il tecnico bianconero Massimo Brambilla conferma il ... tuttojuve.com Next Gen-Vis Pesaro, diretta: la Juve scende in campo per i playoff, risultato in tempo realeInizia la post season di Serie C. La Juventus Next Gen, che ha chiuso il girone B al quinto posto con 53 punti, dà il via al suo percorso nei playoff. Di fronte per i bianconeri la Vis Pesaro, che ha ... tuttosport.com Le giovanili juventine Gli ultimi Yildiz, Soulé e Huijsen, cioè i talentiti sbocciati nella Juventus Next Gen. Ma che dire di quelli prima Li avete riconosciuti - facebook.com facebook #Juventus #NextGen #VisPesaro streaming LIVE e diretta tv: dove vederla x.com