Juventus muro Bremer | la chiave per la Champions League

La Juventus si prepara a tentare l’assalto alla Champions League puntando sulla solidità difensiva mostrata nelle ultime settimane. La squadra ha infatti mantenuto inviolata la porta in sette partite consecutive, rafforzando la propria linea arretrata. Questa sicurezza difensiva rappresenta un elemento centrale nel percorso stagionale e potrebbe essere determinante per le prossime sfide europee.

La Juventus mette nel mirino il traguardo della Champions League affidandosi alla ritrovata solidità del proprio reparto arretrato, apparso impenetrabile nelle ultime sette uscite stagionali. Il club bianconero ha costruito questa risalita verso il quarto posto in Serie A su una drastica riduzione dei gol subiti, una tendenza che dovrà trovare conferma immediata nel prossimo turno di campionato contro l’ Hellas Verona. L’obiettivo della dirigenza e dello staff tecnico è chiaro: mantenere l’attuale equilibrio tattico per blindare l’accesso alla massima competizione europea, garantendo così la stabilità economica e sportiva necessaria per la programmazione futura.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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