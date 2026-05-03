Juve Verona Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO

Dopo la partita tra Juventus e Verona, il sito Juventusnews24 ha trasmesso un intervento in diretta con Chiara Aleati e Paolo Rossi. L'evento è stato seguito da un pubblico interessato che ha potuto ascoltare le opinioni degli esperti sulle azioni e sui risultati del match. La trasmissione è stata registrata e disponibile in formato video, offrendo un commento immediato e diretto sull'incontro sportivo.

di Francesco Calabrò Juve Verona, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo all’Allianz Stadium contro il Verona quest’oggi, nella 35ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI JUVE VERONA L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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