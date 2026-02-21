Juve Como Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO

Chiara Aleati e Paolo Rossi commentano il risultato della partita tra Juve e Como, che ha suscitato molte reazioni tra i tifosi. La discussione si concentra sulla prestazione delle squadre e sulle decisioni arbitrali, con opinioni diverse sui momenti chiave dell'incontro. La diretta su Juventusnews24 permette ai fan di ascoltare le analisi degli esperti e di condividere le proprie impressioni. La partita ha acceso il dibattito tra gli appassionati di calcio.

Juve Como, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo all’Allianz Stadium di Torino contro il Como quest’oggi, nella 26ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI JUVE COMO L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

