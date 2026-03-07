Juve Pisa 0-0 LIVE | ci prova di testa Gatti! Poi Conceicao vicino al gol! Nicola attento

Nella partita tra Juve e Pisa, terminata 0-0, Gatti ha tentato una conclusione di testa, mentre Conceicao è stato vicino al gol. Nicola ha avuto un intervento decisivo e la partita si è svolta senza reti. La gara, valida per la 28ª giornata di Serie A 202526, è stata seguita in diretta con tutte le azioni principali e le fasi più rilevanti.

di Andrea Bargione Juve Pisa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 28ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – – Il pareggio al fotofinish con la Roma può aver riacceso la scintilla in casa Juve dopo un febbraio complicato in termini di risultati, con i bianconeri usciti da Coppa Italia, Champions League e più distanti dal quarto posto. Bianconeri che ospitano il Pisa per rosicchiare punti verso la zona Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Pisa 0-0: sintesi e moviola. 24? OCCASIONE JUVE! – Grave errore di posizionamento del Pisa in avanti su una rimessa laterale dei bianconeri: la palla arriva a David in una posizione ottima ma l’attaccante non prova il tiro inspiegabilmente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Pisa 0-0 LIVE: ci prova di testa Gatti! Poi Conceicao vicino al gol! Nicola attento Juve Pisa 0-0 LIVE: ci prova di testa Gatti! Blocca NicolasCalciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Galatasaray Juve 1-2 LIVE: Conceicao vicino al gol! Palla alta. Che ripartenza dei bianconeri!Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Tutto quello che riguarda Juve Pisa. Temi più discussi: Serie A | Juventus-Pisa, le statistiche del match; Juventus-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus-Pisa oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: le formazioni ufficiali; Serie A, Juventus-Pisa: probabili formazioni e dove vederla in tv. LIVE Juventus-Pisa 0-0 Serie A 2025/2026: Conceicao sfida CaraccioloSerie A 2025/2026, 28a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Pisa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Juventus-Pisa, il risultato in diretta LIVETra il club e l’attaccante serbo c’è stato un primo incontro per capire se ci sono margini per arrivare a un accordo sul rinnovo: si registra un’importante apertura da tutte e due le parti. Le dichiar ... sport.sky.it #Juve- #Pisa, diretta: formazioni ufficiali e risultato in tempo reale. Le scelte di Spalletti, una sorpresa x.com Le formazioni ufficiali di Juventus-Pisa - facebook.com facebook