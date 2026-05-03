La Juventus si avvicina alla qualificazione in Champions League, con tre prossime sfide contro Verona, Lecce e Fiorentina. La squadra ha ormai tutto nelle proprie mani per ottenere il risultato, mentre il Como si distingue per alcune idee di gioco e un calcio che punta all’Europa. La situazione attuale vede i bianconeri concentrati sui propri incontri, senza dipendere da altri risultati.

Non c’è nulla di facile, a nessun livello e in nessun ambito. Niente è scontato e i blablabla filosofici sono infiniti. Lo 0-0 del Como contro il Napoli ha però spianato alla Juve la strada verso il quarto posto e la qualificazione Champions. Alla squadra di Luciano Spalletti basterà vincere le prossime tre partite - oggi contro il Verona quasi retrocesso, poi contro il Lecce quartultimo e la Fiorentina salva -, tre partite facili, per avere la certezza aritmetica del pass e per evitare che sia obbligatorio imporsi nel derby all’ultima giornata (i derby sono sempre delle incognite). Oggi il Verona non può essere un ostacolo, ci rifiutiamo di credere che la Juve non vinca.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, strada spianata per la Champions. Ma la meriterebbe anche il Como: idee forti e calcio europeo

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