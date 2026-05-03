Juve Frosinone Primavera 1-0 LIVE | bianconeri avanti in avvio grazie a un’autorete

Nella partita valida per la 36ª giornata del campionato Primavera 202526, la Juventus ha segnato il suo primo gol grazie a un’autorete del Frosinone, portandosi avanti nel punteggio. La partita è seguita con attenzione da appassionati e addetti ai lavori, con aggiornamenti in tempo reale su moviola, tabellino e risultato finale. La sfida si svolge in un clima di grande attesa, con entrambe le squadre impegnate a conquistare punti importanti in classifica.

David, quale futuro? Due club in pressing e la reale posizione della Juventus verso il canadese Rinnovo Vlahovic, sponsor Spalletti ma il club vuole lo sconto. E resistono queste alternative. Juventus Next Gen, Brambilla in vista della Vis Pesaro: «I play-off vanno affrontati partita per partita. La squadra sta bene» Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi. Sono contento della rosa» Juventus Under 17, ancora un pareggio: con il Budapest Honved termina 1-1, a segno Basile. Il recap della partita Niccolò Rizzo: esordio in Next Gen per il difensore a coronamento di un’annata eccezionale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Frosinone Primavera 1-0 LIVE: bianconeri avanti in avvio grazie a un’autorete Notizie correlate Atalanta Juve Primavera 0-0 LIVE: avvio deciso dei bianconeri, Makiobo e Milia pericolosidi Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Cremonese Juve Primavera 0-1 LIVE: subito Lopez, bianconeri avanti!di Marco BaridonCremonese Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di campionato... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: U20 | Dove vedere Juventus-Frosinone; Primavera 1, Juventus-Frosinone: cronaca live, formazioni e tabellino; PRIMAVERA 1, FROSINONE – LAZIO 0-3; U20 | Dove vedere Juventus-Frosinone. Diretta Juventus Frosinone Primavera | Streaming video tv: obiettivi quasi sfumati! (oggi 3 maggio 2026)Diretta Juventus Frosinone Primavera streaming video tv: per le due squadre in campo questa mattina gli obiettivi stagionali appaiono lontani. ilsussidiario.net U20, le formazioni ufficiali di Juventus-FrosinoneQueste le formazioni ufficiali di Juventus-Frosinone, match valido per la 36 esima giornata del campionato Primavera 1, in programma oggi, a partire dalle 11:00, a Vinovo. I ragazzi di mister Padoin.. tuttojuve.com La #JuvePrimavera si rituffa in campionato Segui con noi #JuveFrosinone LIVE x.com Primavera 1 - 3 mai 2026 Ce matin à 11 heures, Juventus U20 - Frosinone U20. #Juve #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve #Under20 #JuventusU20 - facebook.com facebook