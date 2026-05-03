Juve Frosinone Primavera 1-0 LIVE | bianconeri avanti in avvio grazie a un’autorete

Da juventusnews24.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per la 36ª giornata del campionato Primavera 202526, la Juventus ha segnato il suo primo gol grazie a un’autorete del Frosinone, portandosi avanti nel punteggio. La partita è seguita con attenzione da appassionati e addetti ai lavori, con aggiornamenti in tempo reale su moviola, tabellino e risultato finale. La sfida si svolge in un clima di grande attesa, con entrambe le squadre impegnate a conquistare punti importanti in classifica.

David, quale futuro? Due club in pressing e la reale posizione della Juventus verso il canadese Rinnovo Vlahovic, sponsor Spalletti ma il club vuole lo sconto. E resistono queste alternative. Juventus Next Gen, Brambilla in vista della Vis Pesaro: «I play-off vanno affrontati partita per partita. La squadra sta bene» Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi. Sono contento della rosa» Juventus Under 17, ancora un pareggio: con il Budapest Honved termina 1-1, a segno Basile. Il recap della partita Niccolò Rizzo: esordio in Next Gen per il difensore a coronamento di un’annata eccezionale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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