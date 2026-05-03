Juve Frosinone Primavera 0-0 LIVE | primo tentativo di Durmisi

Nella 36ª giornata del campionato Primavera 202526, si è disputata la partita tra le squadre di Juventus e Frosinone, terminata con un pareggio a reti inviolate. Durante il match, il giocatore Durmisi ha effettuato il suo primo tentativo in campo. La cronaca della partita, insieme a moviola e tabellino, è stata trasmessa in diretta, offrendo un quadro dettagliato delle azioni più significative.

Juve Frosinone Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera ci crede, crede all’obiettivo playoff. Impresa complicata a 3 giornate dal termine e con un distacco di 6 punti ma non è ancora detta l’ultima parola. La missione – post delusione in finale di Coppa Italia – riparte oggi a Vinovo contro il Frosinone. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Frosinone Primavera 0-0: sintesi e moviola. 6? Colpo di testa Durmisi – Gira di testa da dentro l’area, ma va lontano dalla porta 1? Calcio d’inizio – Si comincia a Vinovo Migliore in campo Juve Primavera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Frosinone Primavera 0-0 LIVE: primo tentativo di Durmisi Notizie correlate Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-1 LIVE: primo cambio per Padoin. Pugno esce, subentra DurmisiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Juve Milan Primavera LIVE: le scelte di Padoin. Bellino dal primo minuto, Durmisi confermato davanti. Due 2009 in panchinadi Fabio ZaccariaJuve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: PRIMAVERA 1, FROSINONE – LAZIO 0-3; Coppa Italia Primavera | Atalanta-Juventus, la partita; U20 | Dove vedere Juventus-Frosinone; Primavera 1, Juventus-Frosinone: cronaca live, formazioni e tabellino. Diretta Juventus Frosinone Primavera | Streaming video tv: obiettivi quasi sfumati! (oggi 3 maggio 2026)Diretta Juventus Frosinone Primavera streaming video tv: per le due squadre in campo questa mattina gli obiettivi stagionali appaiono lontani. ilsussidiario.net U20, le formazioni ufficiali di Juventus-FrosinoneQueste le formazioni ufficiali di Juventus-Frosinone, match valido per la 36 esima giornata del campionato Primavera 1, in programma oggi, a partire dalle 11:00, a Vinovo. I ragazzi di mister Padoin.. tuttojuve.com LIVE TF Primavera | Juventus - Frosinone: vincere per sperare di salvarsi. Live dalle 11:00 x.com Primavera 1 - 3 mai 2026 Ce matin à 11 heures, Juventus U20 - Frosinone U20. #Juve #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve #Under20 #JuventusU20 - facebook.com facebook