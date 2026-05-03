Jesi si delinea il nuovo festival | esperti per il futuro della lettura

A Jesi si sta delineando il nuovo festival dedicato ai giovani lettori, con incontri tra professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni. Un tavolo tecnico ha analizzato le modalità di svolgimento e le strategie da adottare per l’edizione del 2027. Sono emerse proposte legate a tematiche innovative e a un rinnovato approccio alla promozione della lettura tra i giovani. La programmazione sarà definita nei prossimi mesi sulla base di queste linee guida.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i festival letterari per i giovani dopo il tavolo tecnico?. Quali strategie proporranno gli esperti per il nuovo festival del 2027?. Come possono i genitori orientarsi tra le diverse tipologie di libri?. Chi guiderà il percorso formativo per sviluppare il lettore tra 0 e 6 anni?.? In Breve Incontro giovedì alle 16:30 con Federico Batini e Martina Evangelista alla Biblioteca Planettiana.. Tavolo operativo per l'edizione 2027 programmato per giovedì alle ore 18:45.. Ciclo Educare alla lettura per genitori e docenti con quattro appuntamenti in maggio.. Sessioni formative l'8, 15, 22 e 28 maggio presso la sede della biblioteca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jesi, si delinea il nuovo festival: esperti per il futuro della lettura Notizie correlate Si delinea il futuro di Conte, l’annuncio sorprende: “Via dal Napoli a una condizione”Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli per la panchina azzurra, ma solo a una condizione precisa: l’eventuale proroga della multiproprietà da... Leggi anche: Conte Napoli, atto terzo: si delinea il futuro dell’allenatore. Piano d’azione nell’incontro con De Laurentiis e Manna: in che modo prenderà forma la squadra della prossima stagione Contenuti e approfondimenti Si parla di: Basket, serie B: contro Orzinuovi per la Elachem Vigevano sarà già aria di play-off. Jesi, la 1° Assemblea Generale della Fondazione Gabriele Cardinaletti ETS1ª Assemblea Generale dei Sostenitori della Fondazione Gabriele Cardinaletti ETS: un appuntamento aperto alla comunità ... centropagina.it Jesi Palio di San Floriano: dal 2 al 10 maggio la XXIX edizione, Voci dal BorgoTra le novità: il concorso della vetrina medioevale, i convegni su San Francesco a 800 anni dalla morte, il Medieval contest e gli artisti di strada ... qdmnotizie.it