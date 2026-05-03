Martedì 5 maggio 2026 alle 07:00 si disputa la partita tra Jeonbuk Motors e Gwangju FC, valida per il dodicesimo turno della K-League sudcoreana. Si tratta di un incontro tra due squadre che si affrontano nel campionato nazionale, con le formazioni ancora da definire e le quote di scommessa in fase di aggiornamento. La sfida si svolge in una settimana caratterizzata da diverse gare di rilievo nel torneo.

In K-League sudcoreana siamo arrivati al turno numero 12 e la sfida odierna vede il Jeonbuk Motors ospitare il Gwangju FC. I guerrieri verdi sono i detentori del titolo nazionale e sono ripartiti senza Gus Poyet, attratto dalle sirene arabe. Al suo posto è arrivato Chung, reduce da due ottime stagioni a Gimcheon e alla grande occasione. Ospiti che invece non se la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Jeonbuk Motors-Gwangju FC (martedì 05 maggio 2026 ore 07:00): formazioni, quote, pronostici

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