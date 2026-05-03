Javier Martinez torna social | arriva una richiesta particolare

Dopo quasi due anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello, Javier Martinez torna a condividere momenti sui social. La sua presenza online continua a coinvolgere i follower, che hanno notato un nuovo messaggio da parte sua. Recentemente, ha pubblicato un contenuto con una richiesta particolare rivolta ai suoi seguaci. La sua attività sui social si mantiene attiva, suscitando curiosità tra chi lo segue.

Javier Martinez continua a tenere alta l'attenzione del suo pubblico a distanza di quasi 2 anni dalla sua partecipazione al Grande fratello dove ha trovato la popolarità e l'amore. Da tempo, l'uomo ha una relazione stabile con Helena Prestes, una modella brasiliana conosciuta nella Casa. In queste ore, il pallavolista argentino è tornato alla ribalta per una richiesta fatta via social. Javier Martinez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede coi pettorali scoperti e in mano una camicia su di un set fotografico. L'ex gieffino ha quindi allegato il tutto alla seguente richiesta: "Quando un altro shooting? (Faccia sobria e riposata)", taggando un suo amico fotografo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Javier Martinez Rompe Il Silenzio: La Frase Social Che Fa Parlare I Fan

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