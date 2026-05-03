I tifosi italiani di tennis stanno seguendo con attenzione le condizioni di salute di Jannik Sinner, che si prepara a disputare la sua quinta finale in pochi mesi. L’atleta sta dimostrando grande determinazione nonostante le preoccupazioni che circolano intorno al suo stato fisico. Intanto, Paolo Bertolucci ha commentato duramente sui social, criticando i consigli non richiesti ricevuti dall’atleta. La situazione rimane al centro dell’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Il grande tema dei tifosi italiani di tennis? Le condizioni di salute di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo si appresta a giocare la sua quinta finale nel giro di pochi mesi. Di fronte troverà Alexander Zverev, numero 3 del ranking ed eterno sconfitto negli incontri contro l'altoatesino. Ma il vero obiettivo dell'azzurro resta il Roland Garros, perché è l'unico grande Slam che manca alla sua già prestigiosa bacheca personale. Potrebbe dunque decidere di rinunciare agli Internazionali di Roma. E su questo aspetto si è scatenato il grande dibattito tra gli appassionati. Sul tema è intervenuto anche Paolo Bertolucci, che non le ha mandate a dire.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, Paolo Bertolucci è una furia: "I vostri inutili consigli"

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