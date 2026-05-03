J-POP Manga – Gli annunci a COMICON Napoli 2026 – Parte 2

Durante la fiera COMICON Napoli 2026, J-POP Manga ha annunciato quattro nuovi titoli in programma per le prossime uscite. Questi annunci si aggiungono alle venti novità già presentate in occasione dei vent’anni della casa editrice, creando un clima di grande attesa tra i fan. L’evento ha visto quindi la presentazione di ulteriori titoli, ampliando l’offerta editoriale e coinvolgendo il pubblico.

Le belle sorprese non sono ancora finite! Dopo aver annunciato ben venti nuove uscite per celebrare i vent’anni della casa editrice, J-POP Manga fa un ulteriore bellissimo regalo alla propria community rivelando a COMICON Napoli altri quattro titoli di prossima pubblicazione. Di seguito tutti i dettagli:. Mignon di Bboungbbangkkyu (serie completa in 2 volumi) Dall’autrice dell’amatissimo Hyperventilation una miniserie hot che sarà disponibile anche in edizione deluxe con dvd in allegato! Dopo aver perso i genitori in giovane età, Mignon lavora come meccanico d’auto di giorno e combatte su un ring clandestino di MMA di notte. Mentre vive alla giornata in un mondo segnato dallo sfruttamento e dalla violenza, l’unica persona che gli dimostra sincera premura e gentilezza è Young-one, il medico che fa del suo meglio per curare i lottatori.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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