Dopo il pareggio senza reti tra Bologna e Cagliari nel 35° turno di Serie A, l'allenatore del Cagliari ha commentato in conferenza stampa. Ha detto di non essere arrabbiato e ha spiegato che la squadra ha affrontato tutte e quattro le competizioni senza problemi. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato invariato il punteggio, senza ulteriori dettagli sulla prestazione.

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© Calcionews24.com - Italiano dopo Bologna Cagliari: «Oggi non sono arrabbiato, abbiamo pagato le 4 competizioni»

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