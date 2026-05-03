Iperurani un futuro arcobaleno

Sono trascorsi cinque giorni intensi nel cuore di Milano, caratterizzati da una sequenza continua di appuntamenti e spettacoli. Il tempo sembra volare in una città che non si ferma mai, tra incontri, eventi culturali e manifestazioni. Questa breve ma intensa parentesi ha coinvolto numerosi partecipanti e ha visto la presenza di diverse iniziative in programma, tutte concentrate in un arco di tempo molto ridotto.

Cinque giorni. Passano in un attimo. Figurarsi nella bulimia di eventi milanesi. Eppure cinque giorni densissimi, di appuntamenti e spettacoli. Con due prime nazionali e il ritorno di Eva Robin’s ne " Il frigo " di Copi. Titolo che da vent’anni (venti) è un pezzo di cuore. Insomma, vale la pena tenersi un po’ liberi per la tredicesima edizione di Lecite Visioni, il festival lgbtqia+ diretto da Michele Di Giacomo per il Teatro Filodrammatici. Appuntamento dal 6 al 10 maggio. Titolo Iperurani: riferimento alle prime, lontane rivendicazioni omosessuali. Ma anche stimolo per lanciarsi in un futuro sempre più arcobaleno. "Iperurani è uno spazio da immaginare insieme – sottolinea Di Giacomo –: un altrove dove desideri, generi e identità possano esistere nella loro forma più libera.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Iperurani, un futuro arcobaleno Notizie correlate Borgomanero, nido Arcobaleno: al nido Arcobaleno l'ora extra del pomeriggio raddoppia i posti e diventa gratuitaL'amministrazione comunale di Borgomanero ha confermato il potenziamento del servizio di prolungamento orario presso l'asilo nido comunale...