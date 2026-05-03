Inter può perdere il campionato senza giocare nella Settimana 35 | ecco perché

Nella prossima settimana, l'Inter potrebbe perdere il titolo di campione d'Italia anche senza scendere in campo. La possibile eliminazione dipende dai risultati di altre squadre e dalla classifica attuale, che potrebbe cambiare anche senza l'intervento diretto dei nerazzurri. La situazione crea aspettative e incertezze tra tifosi e addetti ai lavori, mentre la squadra si prepara per le ultime sfide di questa stagione.

"> Inter Pronto a Festeggiare il Scudetto. MILANO, ITALIA – APRILE 17: Cristian Chivu, allenatore dell’FC Internazionale Milano, osserva prima della partita di Serie A tra FC Internazionale e Cagliari Calcio allo Stadio Giuseppe Meazza, il 17 aprile 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) Un Passo Verso il Titolo. L’Inter si avvicina al sogno del ventesimo Scudetto con la possibilità di assicurarsi il titolo anche senza scendere in campo per la prossima partita. Infatti, basterebbe un pareggio contro il Parma per diventare campioni d’Italia. Questo scenario si è sviluppato dopo una serie di eventi favorevoli alle ambizioni dei nerazzurri.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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