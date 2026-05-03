Inter Parma streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Domenica 3 maggio 2026 alle 20:45 si disputa allo stadio San Siro di Milano la partita tra Inter e Parma, valida per la 35esima giornata della Serie A 2025-2026. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e in streaming online, con le probabili formazioni delle due squadre che saranno comunicate prima dell'inizio dell'incontro. La partita si svolge nel contesto della stagione di calcio italiana.

Inter Parma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. INTER PARMA STREAMING TV – Oggi, domenica 3 maggio 2026, alle ore 20,45 Inter e Parma scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 35esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Parma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Inter e Parma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.🔗 Leggi su Tpi.it

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