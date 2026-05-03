La sfida tra Inter e Parma si avvicina, con molte persone che si chiedono quale piattaforma offrirà la trasmissione. Le opzioni disponibili sono Sky, Dazn e NOW, ognuna con caratteristiche diverse. La partita si svolgerà in un momento cruciale, con l'Inter vicina a conquistare il suo 21° titolo. Gli appassionati vogliono sapere come seguire l’evento, sia in televisione che in streaming, per non perdere nessun dettaglio.

Il primo match point scudetto è arrivato. Dopo il pareggio del Napoli a Como, ai nerazzurri basta appena un punto per dare il via alla grande festa scudetto. Che - dopo tanti anni - si svolgerà a San Siro, davanti ai propri tifosi. Non succedeva dal maggio 1989. Da allora, 37 anni fa, l'Inter non ha mai festeggiato la conquista dello scudetto 'in casa'. Con la sola eccezione del titolo di Inzaghi, che ha conquistato la seconda stella sì a San Siro, ma con il Milan padrone di casa. Arbitro della sfida sarà Bonacina, della sezione di Bergamo. Pieno d'entusiasmo per i nerazurri, a un passo dallo scudetto e in odore di double, visto che il 13 maggio disputeranno anche la finale di Coppa Italia all'Olimpico contro la Lazio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter-Parma: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

Inter-Juventus: 3-2 gol e highlights | Serie A

Notizie correlate

Milan-Parma, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tvMilan-Parma è una delle partite domenicali valide per la ventiseisima giornata di campionato.

Milan-Parma: DAZN o Sky? Ecco dove vederla in diretta tv e streamingMilan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà domani, domenica 22 febbraio, alle ore 18:00 allo stadio 'San Siro'...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Domani Inter-Parma: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vedere in tv il match point scudetto; Inter-Parma: orario e dove vederla in TV e streaming; Inter-Parma (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Inter-Parma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.

Probabili formazioni Inter-Parma: chi gioca al posto di Calhanoglu. Le sensazioni su Lautaro, Bastoni e PellegrinoProbabili formazioni Inter Parma - Nella giornata di domenica 3 maggio, andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di ... fantamaster.it

Inter-Parma oggi per lo Scudetto, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioniInter-Parma è il match valido per la 35a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Chivu e quella di Cuesta si giocherà oggi, domenica 3 maggio, alle ore 20:45. Può valere lo Scudetto in caso di ... fanpage.it

Gli ultimi precedenti tra Inter e Parma Il bilancio storico è equilibrato ma favorevole ai nerazzurri: nei 69 confronti totali, l’Inter conduce con 30 vittorie, contro i 19 successi del Parma e 20 pareggi. Nella storia recente, però, l'Inter la fa maggiormente d - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Parma x.com