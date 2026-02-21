Milan-Parma | DAZN o Sky? Ecco dove vederla in diretta tv e streaming

Il match tra Milan e Parma si svolgerà domani alle 18:00 e sarà visibile su DAZN e Sky. La partita si gioca alla 26ª giornata di Serie A e attirerà molti tifosi desiderosi di seguire il confronto tra i rossoneri di Allegri e i gialloblù. Le due piattaforme trasmetteranno l’evento in diretta online e sui canali tv tradizionali. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

© Pianetamilan.it - Milan-Parma: DAZN o Sky? Ecco dove vederla in diretta tv e streaming

Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà domani, domenica 22 febbraio, alle ore 18:00 allo stadio 'San Siro' di Milano, sarà trasmessa - in diretta tv e in streaming online - sia su 'DAZN' che su 'Sky Sport'. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di 'DAZN' su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come pc, smartphone, tablet. Su 'DAZN' potrete seguire anche tutte le interviste del pre e del post partita; medesimo schema su 'Milan TV', canale ufficiale del club rossonero e su 'Sky Sport'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it Bologna-Milan: DAZN o Sky? Ecco dove vederla in diretta tv e streamingDomani sera alle 20:45, Bologna e Milan si sfidano allo stadio Dall'Ara per la 23^ giornata di Serie A. Pisa-Milan: DAZN o Sky? Ecco dove vederla in diretta tv e streamingDomani alle 20:45 la Pisa-Milan si gioca alla 'Cetilar Arena'. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dove vedere Milan-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Milan-Parma: orario e dove vederla in TV e streaming; Serie A, la presentazione della 26^ giornata: orari, arbitri e squalificati; Calendario Milan in Serie A Enilive 2025/2026: tutte le partite. Milan-Parma: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Milan-Parma in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 26^ giornata di Serie A. fantacalcio.it Milan-Parma, i rossoneri cercano il rilancio a San SiroMilan-Parma, 26a giornata Serie A: domenica 22 febbraio ore 18 a San Siro. Probabili formazioni, precedenti e dove vederla su DAZN e Sky Sport ... lifestyleblog.it Parma, verso il Milan si pensa al 3-5-2: le soluzioni di Cuesta per San Siro - facebook.com facebook Parma, verso il Milan si pensa al 3-5-2: le soluzioni di Cuesta per San Siro x.com