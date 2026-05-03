Inter Parma LIVE | nerazzurri arrivati a San Siro diramate le formazioni ufficiali!

Alle ore 20:45 si gioca a San Siro l'incontro tra l'Inter e il Parma, valido per il 35° turno di Serie A 202526. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e i nerazzurri sono arrivati allo stadio. L'evento sarà seguito in diretta con aggiornamenti sullo svolgimento della partita e le formazioni scelte da entrambe le squadre.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Parma, match del 35° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Parma, match valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Torino, si trovano stabilmente al primo posto in classifica con 79 punti. Alla squadra di Chivu basterà anche solo un pareggio contro i ducali per laurearsi Campioni d’Italia (grazie al pareggio di ieri tra Como e Napoli). I ducali, reduci dalla vittoria per 1 a 0 contro il Pisa, si trovano al dodicesimo posto in classifica con 42 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Parma LIVE: nerazzurri arrivati a San Siro, diramate le formazioni ufficiali! Notizie correlate Inter Roma LIVE: diramate le formazioni ufficiali, in difesa c’è Acerbidi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Roma, match valevole per il 31° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Como Inter LIVE: diramate le formazioni ufficiali, Sucic e Diouf titolariMercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Inter, Lautaro ci sarà col Parma? Le ultime news verso il possibile match scudetto; Dove vedere Inter-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Parma: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni, orario e classifica Serie A. Inter – Parma LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 35° GiornataDove vedere Sassuolo - Milan in Diretta Tv e Streaming Live, 35° Giornata Serie A, Domenica 3 Maggio ore 15:00. stadiosport.it LIVE Serie A, Inter-Parma: segui la cronaca IN DIRETTAL'Inter di Chivu affronta il Parma di Cuesta nella 35esima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match con Interlive.it ... interlive.it L’11 di Cristian Chivu per Inter-Parma: 3-5-2 Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram … - facebook.com facebook Inter-Parma, #Repice si scalda: "Notte che può restare scolpita nella pietra" x.com