Inter Parma LIVE | nerazzurri arrivati a San Siro diramate le formazioni ufficiali!

Da internews24.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20:45 si gioca a San Siro l'incontro tra l'Inter e il Parma, valido per il 35° turno di Serie A 202526. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e i nerazzurri sono arrivati allo stadio. L'evento sarà seguito in diretta con aggiornamenti sullo svolgimento della partita e le formazioni scelte da entrambe le squadre.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Parma, match del 35° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Parma, match valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Torino, si trovano stabilmente al primo posto in classifica con 79 punti. Alla squadra di Chivu basterà anche solo un pareggio contro i ducali per laurearsi Campioni d’Italia (grazie al pareggio di ieri tra Como e Napoli). I ducali, reduci dalla vittoria per 1 a 0 contro il Pisa, si trovano al dodicesimo posto in classifica con 42 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com

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