Inter Parma LIVE | cronaca risultato e tabellino del match

Questa sera alle 20:45 si gioca a San Siro l'incontro tra Inter e Parma, valida per il 35° turno di Serie A 202526. La partita viene seguita in tempo reale, con aggiornamenti sui gol, le occasioni e le eventuali sostituzioni. I tifosi e gli appassionati possono seguire la cronaca del match e consultare il tabellino finale appena concluso.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Parma, match del 35° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Parma, match valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Torino, si trovano stabilmente al primo posto in classifica con 79 punti. Alla squadra di Chivu basterà anche solo un pareggio contro i ducali per laurearsi Campioni d’Italia (grazie al pareggio di ieri tra Como e Napoli). I ducali, reduci dalla vittoria per 1 a 0 contro il Pisa, si trovano al dodicesimo posto in classifica con 42 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Parma LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match La Lazio Passa ai Rigori | ATALANTA-LAZIO 2-3 DCR | HIGHLIGHTS | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Notizie correlate Inter Juventus LIVE: cronaca, risultato e tabellino del matchBarella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del... Leggi anche: Lecce Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inter-Parma, la guida completa al match; Inter, Lautaro ci sarà col Parma? Le ultime news verso il possibile match scudetto; Inter-Parma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Dove vedere Inter-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Inter-Parma: cronaca diretta e risultato in tempo realeDiretta Inter-Parma di Domenica 3 maggio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net Inter-Parma: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeI nerazzurri ricevono i Ducali di Cuesta all'incontro valido per la 35ª giornata di campionato. In palio per Chivu, 1 punto per festeggiare il 21º scudetto ... tuttosport.com Inter-Parma, #Repice si scalda: "Notte che può restare scolpita nella pietra" x.com Dove vedere Inter-Parma in tv Dazn o Sky, orario facebook