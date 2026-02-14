Paolo Moramarco riferisce che alle 20.45 a San Siro si gioca Inter Juventus, uno dei derby più attesi della 25ª giornata di Serie A 202526. La partita si svolge tra due squadre che cercano punti fondamentali per la classifica e si affrontano con molti tifosi al seguito. La sfida promette emozioni intense e goal importanti, che i fan vogliono seguire da vicino.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Juventus, il derby d’Italia valevole per la 25^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Juventus, il big match del 25° turno di Serie A 202526. Si tratta del derby d’Italia di ritorno, dopo che all’andata si imposero i bianconeri in un rocambolesco 4-3. I nerazzurri, reduci dalla vittoria per 0 a 5 sul Sassuolo, si trovano in testa alla classifica con 58 punti. I bianconeri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro la Lazio, si trovano invece al 4° posto con 46 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Juventus LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Roma-Inter 0-1: gol e highlights | Serie A

Argomenti discussi: Inter-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere la Juventus stasera in diretta streaming; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 25^ giornata.

Inter-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere il match di Serie A tra Inter-Juventus in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Arbitro e VAR. sport.virgilio.it

Inter Juve Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale di Coppa ItaliaInter Juve Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia La Juve Primavera dopo la grande vittoria interna cont ... juventusnews24.com

Pronti per #InterJuventus ! #Chivu #Spalletti x.com

Chivu tentato da Barella e Calha, ma il polacco vola. Spalletti perde Thuram e arretra l’americano. Come finirà Inter-Juventus facebook