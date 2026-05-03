Inter Parma LIVE 0-0 | Dumfries imita Delprato nerazzurri vicini al vantaggio!

Da internews24.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 20:45 si gioca a San Siro l'incontro tra Inter e Parma, valido per il 35° turno di Serie A 202526. La partita si è conclusa senza reti, con un episodio che ha visto Dumfries imitare Delprato. I nerazzurri sono stati vicini al vantaggio più volte durante il match, che è stato seguito in diretta.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Parma, match del 35° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Parma, match valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Torino, si trovano stabilmente al primo posto in classifica con 79 punti. Alla squadra di Chivu basterà anche solo un pareggio contro i ducali per laurearsi Campioni d’Italia (grazie al pareggio di ieri tra Como e Napoli). I ducali, reduci dalla vittoria per 1 a 0 contro il Pisa, si trovano al dodicesimo posto in classifica con 42 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com

inter parma live 0 0 dumfries imita delprato nerazzurri vicini al vantaggio
© Internews24.com - Inter Parma LIVE 0-0: Dumfries imita Delprato, nerazzurri vicini al vantaggio!

Notizie correlate

Como Inter LIVE 0-0: Vojvoda due volte pericoloso, padroni di casa vicini al vantaggioMercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento.

Inter Cagliari LIVE 2-0: i nerazzurri amministrano senza problemi il doppio vantaggioCalciomercato Inter, sarà un mercato estivo mirato: budget chiaro più le cessioni.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Inter-Parma, la guida completa al match; Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Inter-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Parma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.

inter parma inter parma live 0Inter-Parma 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: nerazzurri a un passo dallo ScudettoLa diretta live di Inter-Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

inter parma inter parma live 0Inter-Parma, le formazioni ufficiali e il risultato LIVEMarotta a DAZN prima della partita: Prudenza, il Parma merita tutto il nostro rispetto, ma sappiamo anche che abbiamo l'esame più importante per la laurea. Ce la metteremo tutta per questo traguardo ... sport.sky.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.