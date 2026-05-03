Inter Parma LIVE 0-0 | Dumfries imita Delprato nerazzurri vicini al vantaggio!

Alle 20:45 si gioca a San Siro l'incontro tra Inter e Parma, valido per il 35° turno di Serie A 202526. La partita si è conclusa senza reti, con un episodio che ha visto Dumfries imitare Delprato. I nerazzurri sono stati vicini al vantaggio più volte durante il match, che è stato seguito in diretta.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Parma, match del 35° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Parma, match valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Torino, si trovano stabilmente al primo posto in classifica con 79 punti. Alla squadra di Chivu basterà anche solo un pareggio contro i ducali per laurearsi Campioni d’Italia (grazie al pareggio di ieri tra Como e Napoli). I ducali, reduci dalla vittoria per 1 a 0 contro il Pisa, si trovano al dodicesimo posto in classifica con 42 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Parma LIVE 0-0: Dumfries imita Delprato, nerazzurri vicini al vantaggio! Notizie correlate Como Inter LIVE 0-0: Vojvoda due volte pericoloso, padroni di casa vicini al vantaggioMercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Inter Cagliari LIVE 2-0: i nerazzurri amministrano senza problemi il doppio vantaggioCalciomercato Inter, sarà un mercato estivo mirato: budget chiaro più le cessioni. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inter-Parma, la guida completa al match; Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Inter-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Parma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Inter-Parma 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: nerazzurri a un passo dallo ScudettoLa diretta live di Inter-Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Inter-Parma, le formazioni ufficiali e il risultato LIVEMarotta a DAZN prima della partita: Prudenza, il Parma merita tutto il nostro rispetto, ma sappiamo anche che abbiamo l'esame più importante per la laurea. Ce la metteremo tutta per questo traguardo ... sport.sky.it INTER-PARMA 0-0 (9'): PALLA GOL INTER Cross di Barella e Dumfries anticipa Valeri e mette fuori di poco x.com Inter-Parma diretta Serie A: segui la sfida che vale lo scudetto della Serie A LIVE - facebook.com facebook