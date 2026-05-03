Inter Parma LIVE 0-0 | Dumfries ancora pericoloso di testa palla alta

Alle 20:45 si gioca a San Siro l’incontro tra Inter e Parma, valido per il 35° turno di Serie A 202526. La partita termina con un punteggio di 0-0. Durante il primo tempo, Dumfries ha avuto un’occasione pericolosa di testa, ma la palla è finita alta. La gara è stata seguita in diretta, offrendo aggiornamenti sui momenti salienti.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Parma, match del 35° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Parma, match valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio per 2 a 2 contro il Torino, si trovano stabilmente al primo posto in classifica con 79 punti. Alla squadra di Chivu basterà anche solo un pareggio contro i ducali per laurearsi Campioni d’Italia (grazie al pareggio di ieri tra Como e Napoli). I ducali, reduci dalla vittoria per 1 a 0 contro il Pisa, si trovano al dodicesimo posto in classifica con 42 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Parma LIVE 0-0: Dumfries ancora pericoloso di testa, palla alta Notizie correlate Inter Parma LIVE 0-0: Pellegrino ancora pericoloso in area!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Parma, match del 35° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi Tutto pronto a... Inter, Dumfries punta al doppio trofeo: testa alta e zero distrazioniL’Inter si prepara alla sfida della 32^ giornata puntando tutto sulla tenuta mentale del gruppo, con D. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inter-Parma, la guida completa al match; Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Inter-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Parma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. LIVE - Inter-Parma 0-0, 45': un minuto di recupero prima della fine del primo tempo44' - Pellegrino arriva in maniera irruenta su Bastoni che lo anticipa sul cross di Valeri, punizione Inter. 43' - Sucic tenta la coordinazione improbabile per tenere in vita un pallone crossato da ... fcinternews.it LIVE - Inter-Parma 0-0, 31': nerazzurri che insistono, tiro di Dumfries muratoSegui con noi di FcInterNews la diretta testuale della partita che può valere la conquista del ventunesimo Scudetto per i nerazzurri ... fcinternews.it #Inter 1-0 #Parma : Marcus Thuram! #InterParma #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com Marotta prima di Inter-Parma torna sulle ultime news reltive all'inchiesta degli arbitri: "Inchiesta Rocchi Non c'è niente da aggiungere rispetto alla settimana scorsa, è copia-incolla perché siamo tranquillissimi, avendo agito sempre con la massima correttezza" - facebook.com facebook