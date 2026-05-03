Questa sera alle 20.45 si gioca Inter-Parma a San Siro, una partita decisiva per la corsa allo scudetto. L'Inter si presenta con una formazione probabile guidata da Chivu, mentre il Parma dovrebbe schierare Cuesta. Dopo il pareggio del Napoli, all’Inter basta un punto per conquistare il titolo di campione d’Italia. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre in questa stagione.

Questa sera alle 20.45 l'Inter ha il primo match point scudetto col Parma a San Siro: dopo il pareggio del Napoli, basta un punto per il titolo. Chivu ritrova Bastoni dal 1' Bastoni, mentre Lautaro andrà in panchina. Pio e Thuram in attacco. Ecco le probabili formazioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter-Parma: le probabili formazioni di Chivu e Cuesta

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