Nella partita di questa sera a San Siro, l’Inter schiererà nuovamente dal primo minuto Alessandro Bastoni, uno dei difensori principali della squadra. Il giocatore torna in campo dopo un periodo di assenza ed è considerato pienamente recuperato. La sfida contro il Parma rappresenta un momento cruciale per i nerazzurri, che puntano a ottenere punti fondamentali in questa fase della stagione.

L’ Inter ritrova uno dei suoi leader difensivi proprio nella notte più importante dell’anno: Alessandro Bastoni è ufficialmente pronto a tornare in campo dal primo minuto nella sfida di questa sera a San Siro contro il Parma. Come analizzato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrale numero novantacinque ha superato i recenti problemi fisici e si candida prepotentemente per una maglia da titolare nel match che potrebbe consegnare matematicamente lo Scudetto alla formazione guidata da Cristian Chivu. Al club nerazzurro, infatti, è sufficiente raccogliere un solo punto tra le mura amiche per dare il via ai festeggiamenti del ventesimo tricolore, un traguardo che per Bastoni rappresenterebbe il terzo sigillo personale con la maglia interista.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Parma, Bastoni torna titolare per il match Scudetto

INTER GENOA 2-0 Chivu: Scudetto Da 5 anni non ci vengono dati meriti, non va mai bene niente

Notizie correlate

Corsa Scudetto, l’Inter perde un titolare per il big match contro la RomaArchiviata la deludente e fallimentare (per quanto riguarda la Nazionale Italiana ovviamente) sosta per le Nazionali, è tempo di tornare alla...

Lautaro Inter, verso il ritorno da titolare a Parma: l’obiettivo è festeggiare lo Scudetto!di Paolo MoramarcoLautaro Inter, il capitano spinge per esserci contro il Parma: terzo allenamento in gruppo e febbre Scudetto fuori dalla Pinetina...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Il Matchday Programme di Inter-Parma con Alessandro Bastoni; Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Inter-Parma: probabili formazioni e statistiche; Sky – Inter, la probabile formazione col Parma: Lautaro c’è e cosa filtra su Bastoni.

Inter, Bastoni: Da sempre legato a questa maglia, invidio l'energia di Barella e Chivu è stato una sorpresa. Sul suo momento: Il calcio ti offre sempre il riscattoAlessandro Bastoni si appresta a fare il suo ritorno in campo con l'Inter dopo essere stato costretto a saltare le ultime partite di campionato contro Cagliari Torino e la semifinale di ritorno di Cop ... calciomercato.com

Inter-Parma, Bastoni e Lautaro dal 1? e quando torna CalhanogluInter Parma - Novità di formazione per l'Inter verso il Parma: Bastoni e Lautaro possibili titolari, mentre ecco quando può tornare Calhanoglu ... fantamaster.it

Come finirà Inter-Parma: il vostro risultato esatto e marcatori - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Parma x.com