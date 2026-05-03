Inter-Parma 2-0 LE PAGELLE I Suzuki e Bernabé ultimi a mollare

Da parmatoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'incontro tra Inter e Parma, conclusosi con un punteggio di 2-0, sono stati valutati alcuni dei protagonisti in campo. Suzuki si è distinto per un intervento decisivo, riuscendo a respingere un tentativo di Thuram che aveva colpito la traversa e rimbalzato sulla sua schiena. I commenti sulle prestazioni dei giocatori si concentrano sui loro interventi e sulla tenacia dimostrata durante la partita.

Ecco le pagelle di Inter-Parma 2-0.Suzuki 6,5 - Un grande riflesso: evita il tap in a Thuram dopo che la palla era finita contro la traversa e gli era rimbalzata sulla schiena. Fortunato e bravo, pure quando blocca Frattesi sulla linea. Sui gol non può nulla. Delprato 5,5 - Solita applicazione.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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