Inter-Parma 2-0 LE PAGELLE I Suzuki e Bernabé ultimi a mollare

Nell'incontro tra Inter e Parma, conclusosi con un punteggio di 2-0, sono stati valutati alcuni dei protagonisti in campo. Suzuki si è distinto per un intervento decisivo, riuscendo a respingere un tentativo di Thuram che aveva colpito la traversa e rimbalzato sulla sua schiena. I commenti sulle prestazioni dei giocatori si concentrano sui loro interventi e sulla tenacia dimostrata durante la partita.

Ecco le pagelle di Inter-Parma 2-0.Suzuki 6,5 - Un grande riflesso: evita il tap in a Thuram dopo che la palla era finita contro la traversa e gli era rimbalzata sulla schiena. Fortunato e bravo, pure quando blocca Frattesi sulla linea. Sui gol non può nulla. Delprato 5,5 - Solita applicazione.🔗 Leggi su Parmatoday.it PARMA INTER 0-2 DIMARCO E THURAM LA CAPOLISTA VOLA! Notizie correlate Udinese-Parma 0-1 LE PAGELLE | Nesta, che impatto: decisivo come SuzukiEcco le pagelle di Udinese-Parma 0-1Suzuki 7 - Buona uscita sui piedi di Ekkelenkamp al quarto d’ora. Pagelle Parma Verona: brillano Bernabé e Pellegrino, Orban stecca! I VOTIBarcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inter-Parma, la guida completa al match; Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Statistiche: gli 80 gol dell’Inter e i 42 punti del Parma; Inter, lo scudetto può arrivare prima di giocare con il Parma: tutte le combinazioni. Inter-Parma 2-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di Thuram e Mkhitaryan, a San Siro festa ScudettoMarotta prima di Inter-Parma torna sulle ultime news reltive all'inchiesta degli arbitri: Inchiesta Rocchi? Non c'è niente da aggiungere rispetto alla settimana scorsa, è copia-incolla perché siamo t ... fanpage.it L'Inter è campione d'ItaliaAll'80' INTER-Parma 2-0!! Rete di Henrikh Mkhitaryan! Raddoppia l'inter con Mkhitaryan che deve solo appoggiare in porta sull'assist delizioso di Lautaro Martinez che galleggia sulla linea del fuorig ... ansa.it Il gol di Mkhitaryan commentato da Francesco Repice in Inter - Parma. #seriea #interparma #francescorepice #repice - facebook.com facebook O Inter vence o Scudetto #sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Inter #Parma x.com