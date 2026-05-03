Dopo una Champions League conclusa con una sconfitta contro il Psg e una stagione complicata che si è conclusa con le dimissioni di Simone Inzaghi, l’Inter si prepara a ripartire. La squadra ha mostrato alcune luci, come il talento di Pio Esposito, considerato da alcuni come il possibile futuro del club, mentre Bastoni si trova al centro di un acceso dibattito dopo le recenti tensioni.

Non era scontato, dopo una Champions persa in malo modo contro il Psg e una stagione thrilling finita nel peggiore dei modi, con l’addio (tra le polemiche) di Simone Inzaghi. Cristian Chivu, però, ha ripreso in mano un’ Inter confusa e nervosa, sapendola compattare e portandola verso un 21° Scudetto che a conti fatti è meritato, perché né Milan di Max Allegri né il Napoli di Antonio Conte — anche se falcidiato dagli infortuni — sono riusciti a tenere il passo dei nerazzurri. Quali sono stati i giocatori che hanno contribuito in maniera decisa al titolo e quali meno? Vediamoli. I TOP Salvatore Pio Esposito 8,5 - La vera sorpresa di questa stagione, in tutto e per tutto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Inter, la pagelle dello scudetto: Pio Esposito è il futuro, Bastoni nella bufera

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