L'Inter si prepara alla sfida con alcuni cambiamenti significativi. In campo, ci saranno Esposito e Thuram, mentre Lautaro Martinez è assente. La manovra offensiva della squadra sarà influenzata dall'assenza dell'attaccante argentino. La partita vedrà anche uno scontro tattico tra una difesa a tre e una a cinque. La gara si svolge con l’obiettivo di conquistare il 21° scudetto.

? Cosa scoprirai Come influirà l'assenza di Lautaro sulla manovra offensiva di Chivu?. Chi riuscirà a vincere lo scontro tattico tra difesa a tre e cinque?. Come farà il Parma a scardinare il blocco centrale nerazzurro?. Quali sono le probabilità che il duo Esposito-Thuram decida il titolo?.? In Breve Inter vince 8 volte su 8 contro il Parma negli ultimi scontri.. Lautaro resta in panchina mentre Esposito e Thuram guidano l'attacco di Chivu.. Arbitro Bonacina dirigerà il match del 3 maggio 2026 a San Siro.. Parma schiererà il modulo 5-3-2 con Strefezza e Pellegrino in attacco.. San Siro accoglie l’Inter di Chivu per il 21° scudetto questo 3 maggio 2026, quando alle ore 20.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, Chivu punta al 21° scudetto: in campo Esposito e Thuram

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