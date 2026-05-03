Dopo 345 giorni, l'Inter si è laureata campione d'Italia grazie alla vittoria contro il Parma a San Siro. La sconfitta del Napoli ha interrotto il regno di 11 mesi e 10 giorni del club partenopeo, che era guidato da un allenatore noto per aver portato la squadra in cima alla classifica. La sfida tra le due squadre ha deciso il nuovo campione nazionale, con l’Inter che ha conquistato il titolo.

345 giorni. 11 mesi e 10 giorni è durato il regno del Napoli di Antonio Conte sul tetto d'Italia. Con il risultato di San Siro tra Inter e Parma Chivu si laurea campione d'Italia e strappa lo scettro dalle mani di McTominay e compagni. Contro un Napoli falcidiato dagli infortuni, i nerazzurri hanno mantenuto la vetta della classifica fino alla fine del campionato, senza mai mettere veramente in dubbio, nonostante i sogni di gloria delle inseguitrici, l'esito di questa stagione. All'Inter questa sera bastava un punto per laurearsi matematicamente campione. E con il Parma ne sono arrivati tre. La firma definitiva sullo scudetto a San Siro la mette Thuram, nato proprio a Parma quando papà Lilian giocava al Tardini, al tramonto del primo tempo.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Inter campione d'Italia, decisiva la vittoria con il Parma: il Napoli perde il suo scettro

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