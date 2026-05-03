Infarti perché manca il defibrillatore infortuni clima | è da queste cose che voglio sentirmi al sicuro

Recentemente si sono verificati diversi incidenti che hanno attirato l’attenzione pubblica: un bambino di sette anni è morto annegato dopo essersi incastrato in una bocchetta di una piscina, mentre in altri casi si sono registrati infarti e infortuni legati alla mancanza di un defibrillatore o a condizioni climatiche avverse. Questi eventi hanno portato a un dibattito sulla sicurezza pubblica in diversi contesti.

Pochi giorni fa un bambino di sette anni, romano, è rimasto incastrato nella bocchetta di una piscina ed è morto per annegamento, nonostante i tentativi di salvarlo. Era figlio unico, la sua famiglia è distrutta da una morte tremenda che neanche si riesce a pensare. Ma ogni anno in Italia, bene ricordarlo, muoiono circa ben 60.000 persone per arresto cardiaco, anche se sono numeri che in pochi conoscono. Poi ci sono i circa mille morti l’anno sul lavoro, le centinaia di femminicidi. Non possiamo ovviamente dimenticare i 3.000 morti circa sulle strade, e poi, ovviamente, tutti coloro che muoiono perché non sono adeguatamente curati in un sistema sanitario ormai soprattutto per benestanti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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