L’industria europea si trova di fronte alla sfida di implementare le smart operations, un insieme di tecnologie che promettono di ottimizzare i processi produttivi. Tra queste, l’intelligenza artificiale gioca un ruolo centrale, ma non sempre si traduce in miglioramenti concreti. Spesso si confonde l’automazione con le vere smart operations, mentre alcuni strumenti rischiano di accentuare le inefficienze già presenti.

? Cosa scoprirai Come distinguere la semplice automazione dalle vere smart operations?. Perché l'intelligenza artificiale rischia di amplificare le inefficienze industriali?. Come possono i lavoratori passare dall'esecuzione alla supervisione critica?. Quali investimenti garantiscono l'autonomia decisionale contro gli shock geopolitici?.? In Breve Passaggio dalle automazioni lineari alle smart operations per aerospazio, difesa ed energia.. Evoluzione dei lavoratori verso la supervisione critica dei processi e degli algoritmi.. Necessità di cloud sovrani, edge computing e cybersecurity per la tenuta sistemica.. Sviluppo di ecosistemi collaborativi tra imprese per coordinare flussi e decisioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Industria europea: la sfida delle smart operations per la sovranità

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