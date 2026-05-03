Incidente mortale a Suno | perde il controllo della moto e si schianta contro un muro

Un incidente mortale si è verificato oggi nel primo pomeriggio a Suno, lungo la strada statale 229. Un motociclista ha perso il controllo del veicolo e si è scontrato contro un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare la vita dell’uomo. La Polizia stradale ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, a Suno. Un motociclista ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un muro lungo la strada statale 229.La dinamica del sinistroSecondo le prime ricostruzioni, l'uomo viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Schianto mortale in moto: 52enne perde il controllo e si schianta contro un paloHa perso il controllo della sua motocicletta, mentre stava percorrendo la provinciale 15, a Povoletto, finendo la sua corsa fuori strada: così ha... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incidente mortale a Suno: perde il controllo della moto e si schianta contro un muro; Tragico incidente a Suno: motociclista perde la vita sulla Provinciale 229; Si schianta contro un muro a Suno, morto un giovane motociclista lombardo; Tragico schianto a Suno: motociclista perde la vita contro un muro. Schianto mortale a Suno, motociclista perde la vita contro un muroUn impatto violento, i soccorsi arrivati in pochi minuti, poi la constatazione più dolorosa: per il motociclista non c’era ormai più nulla da fare. È una tragedia che scuote Suno, in provincia di Nova ... giornalelavoce.it Centauro perde il controllo e si schianta contro un muroIncidente mortale poco dopo le 13.30 di oggi a Suno, in provincia di Novara: secondo le prime ricostruzioni, un motociclista ha perso il controllo ed è finito contro un muro, perdendo la vita nell’imp ... torino.repubblica.it INCIDENTE • A Mazzorno Sinistro - Incidente mortale moto contro moto. 2 feriti gravi e un deceduto. Sul posto Suem di Salute Ulss 5 Polesana, Carabinieri e Vigili del fuoco. - facebook.com facebook