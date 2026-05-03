Incidente a Novara un’auto si ribalta per strada

Nella notte di domenica 3 maggio, un’auto si è ribaltata in viale Giulio Cesare, all’intersezione con via Ricci, a Novara. Alcuni residenti hanno riferito di aver udito un forte rumore poco prima della mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni delle persone coinvolte.

Incidente nella notte a Novara. Intorno alla mezzanotte di domenica 3 maggio alcuni residenti sono stati colpiti da un forte rumore in viale Giulio Cesare, all’altezza dell’incrocio con via Ricci.Un’auto si è ribaltata lungo la strada, da una prima ricostruzione la persona alla guida avrebbe.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Incidente a Baronissi, auto sbanda e si ribalta in stradaMomenti di paura, oggi pomeriggio, in via Convento, dove sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale Paura, oggi pomeriggio,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incidente a Novara, un’auto si ribalta per strada; Altro incidente al bivio tra Sologno e Caltignaga: Serve al più presto una rotonda; Un giovane motociclista perde il controllo del mezzo e muore nel Novarese; Tragico incidente a Suno: motociclista perde la vita sulla Provinciale 229. Centauro perde il controllo e si schianta contro un muroIncidente mortale poco dopo le 13.30 di oggi a Suno, in provincia di Novara: secondo le prime ricostruzioni, un motociclista ha perso il controllo ed è finito contro un muro, perdendo la vita nell’imp ... torino.repubblica.it Giovane motociclista si schianta contro un muro e muoreGiovane motociclista si schianta contro un muro e muore. Il ragazzo procedeva da Borgomanero verso Novara lungo la strada provinciale 229 ... laprovinciadibiella.it «Ora sfreccerai fra le nuvole»: il dolore dei familiari di Giovanni Simonini, morto in un incidente stradale https://www.ladige.it/territori/vallagarina/2026/05/03/ora-sfreccerai-fra-le-nuvole-il-dolore-dei-familiari-di-giovanni-simonini-morto-in-un-incidente-stradale- - facebook.com facebook Incidente in moto in un bosco dell’Aretino, conducente soccorso da vigili del fuoco e Pegaso x.com