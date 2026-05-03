Incidente a Novara un’auto si ribalta per strada

Da novaratoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di domenica 3 maggio, un’auto si è ribaltata in viale Giulio Cesare, all’intersezione con via Ricci, a Novara. Alcuni residenti hanno riferito di aver udito un forte rumore poco prima della mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni delle persone coinvolte.

Incidente nella notte a Novara. Intorno alla mezzanotte di domenica 3 maggio alcuni residenti sono stati colpiti da un forte rumore in viale Giulio Cesare, all’altezza dell’incrocio con via Ricci.Un’auto si è ribaltata lungo la strada, da una prima ricostruzione la persona alla guida avrebbe.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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