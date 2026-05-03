In pericolo vicino all' alpe Devero | soccorsi due escursionisti

Nel pomeriggio del 2 maggio 2026, intorno alle 15.30, due escursionisti hanno chiamato i soccorsi dopo essere rimasti intrappolati in un’area innevata vicino al lago Devero, nella zona dell’Alpe Satta. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per prestare assistenza e mettere in sicurezza le persone coinvolte. La zona, nota per le condizioni di innevamento, è stata rapidamente raggiunta dai soccorritori.

Nel pomeriggio del 2 maggio 2026, intorno alle 15.30, due escursionisti hanno richiesto aiuto dopo essersi ritrovati in una zona pericolosa innevata nei pressi del lago Devero (Alpe Satta).Sono intervenuti il soccorso alpino e i vigili del fuoco con squadre di terra dai distaccamenti di.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Vanno a ciaspolare all'Alpe Devero ma si bloccano sulla neve: salvati dai vigili del fuocoEscursionisti in difficoltà all’Alpe Devero: intervengono i vigili del fuoco con l'elicottero Drago.