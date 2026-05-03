In pericolo vicino all' alpe Devero | soccorsi due escursionisti

Da novaratoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio del 2 maggio 2026, due escursionisti hanno chiamato i soccorsi dopo essersi trovati in una zona innevata e rischiosa nei pressi del lago Devero, nell’area dell’Alpe Satta. La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 15.30. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per assistere le persone in difficoltà.

Nel pomeriggio del 2 maggio 2026, intorno alle 15.30, due escursionisti hanno richiesto aiuto dopo essersi ritrovati in una zona pericolosa innevata nei pressi del lago Devero (Alpe Satta).Sono intervenuti il soccorso alpino e i vigili del fuoco con squadre di terra dai distaccamenti di.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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