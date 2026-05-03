Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Pavia in un’operazione che ha portato alla scoperta di droga e farmaci in una abitazione. Durante le verifiche, sono stati contestati loro reati di resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale, oltre alla detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio. L’intervento si è concluso con il fermo dei due soggetti coinvolti.

MARCIGNAGO (Pavia) Resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale, oltre a detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio sono le accuse di cui devono rispondere due uomini arrestati dai carabinieri di Pavia. I militari del Nor-sezione radiomobile di Pavia sono intervenuti venerdì nei pressi di un’abitazione di Marcignago per due soggetti che stavano dando in escandescenza. L’allarme era scattato dopo una telefonata arrivata al 112 segnalava la presenza di due persone particolarmente agitate. Una volta sul posto, durante le fasi dell’intervento, i due militari sono stati entrambi aggrediti dai due uomini. La successiva...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In casa droga e farmaci. Scattano due arresti

Getta droga e scappa: arrestato dalla polizia

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