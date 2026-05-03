Il ponte sorride alla Fiera | 256 banchi è record Onda lunga Vespa day

A Arezzo, il ponte si apre alla Fiera con un record di 256 banchi, un numero che non si vedeva da prima della pandemia. La manifestazione si svolge su tre giorni, prolungando l’appuntamento rispetto alle edizioni precedenti. La presenza di tanti espositori ha attirato un pubblico più numeroso del solito, rendendo l’evento tra i più partecipati degli ultimi anni. La giornata si è conclusa con un clima di soddisfazione tra gli organizzatori.

Arezzo, 3 maggio 2026 – Centrato il record dei 256 banchi, numeri che non si registravano dal periodo per Covid, e si allunga su tre giorni. E’ una Fiera delle grandi presenza quella di maggio partita venerdì e in programma ancora per tutta la giornata di oggi. Un’edizione speciale che ha approfittato del venerdì festivo per giocarsi il tris. E se venerdì i numeri dei visitatori sono partiti al rallentatore, la giornata di ieri invece ha visto l’affluenza salire. Moltissime le presenze in centro anche di turisti stranieri per un colpo d’occhio da tutto esaurito. Nessun buco vuoto in questa edizione ma banchi piazzati anche in seconda fila. E’ il caso di piazza della Badia in molte edizioni orfana degli ambulanti con via Cavour effetto groviera, che invece ieri era al massimo della sua capienza.🔗 Leggi su Lanazione.it

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